Εθνική Ανδρών: Φιλικό με το Λιχτενστάιν στις 7 Ιουνίου

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών θα δώσει εκτός έδρας φιλικό αγώνα με το Λιχτενστάιν την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026. Ο αγώνας θα γίνει στο Rheinpark Stadion στο Βαντούζ και θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Κύπρου.

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι σε επίπεδο Ανδρών μεταξύ των δύο χωρών αφού ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν αναμετρηθεί είτε σε φιλικό είτε σε επίσημο αγώνα.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Κύπρος θα δώσει φιλικό αγώνα στις 4 Ιουνίου με την Σλοβενία, επίσης εκτός έδρας. Ο αγώνας θα γίνει στη Λουμπλιάνα, στο Στάδιο Stozice και θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Κύπρου.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας θα αρχίσει την Τετάρτη 27 Μαΐου. Η κλήση των ποδοσφαιριστών θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου.