Σα Πίντο: «Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί»

Μήνυμα… τίτλου από τον Σα Πίντο. Ο προπονητής της Πάφου μέσω ανάρτησης αναφέρει πως η προσοχή είναι στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου με τον Απόλλωνα (29/05).

Αναλυτικά: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα, για ακόμη μία μεγάλη νίκη και για το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε ήδη τη θέση μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και της ενότητας που δείχνει η ομάδα καθημερινά.

Τώρα όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη στον τελικό. Μαζί, απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να παλέψουμε για το τρόπαιο. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί.

Πάμε Πάφος».