Η Τότεναμ σώθηκε και η Τσέλσι έμεινε εκτός Ευρώπης

Υποβιβασμός για τη Γουέστ Χαμ και ευρωπαϊκό θαύμα από τη νεοφώτιστη Σάντερλαντ

Μία από τις πιο δραματικές και συναισθηματικά φορτισμένες τελευταίες αγωνιστικές των τελευταίων ετών χάρισε η Premier League.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο «Έτιχαντ», εκεί όπου ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχαιρετούσαν τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μία εποχή γεμάτη τίτλους, κυριαρχία και ιστορικές στιγμές. Το κλίμα ήταν συγκλονιστικό, με τον κόσμο της Σίτι να αποθεώνει δύο από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου, σε μια βραδιά που πραγματικά… δάκρυσαν και οι πέτρες.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στο «Άνφιλντ», εκεί όπου ο Μοχάμεντ Σαλάχ έδωσε την τελευταία του παράσταση και βουρκωμένος κατά την αλλαγή του, κοντοστάθηκε, κοίταξε γύρω του το «Άνφιλντ» και φίλησε συγκινημένος το χορτάρι, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Το ιδανικό φινάλε όμως δεν ήρθε ποτέ για κανέναν. Η Άστον Βίλα χάλασε τη γιορτή, περνώντας με 2-1 από το Μάντσεστερ και αφήνοντας πικρή γεύση στο τελευταίο παιχνίδι των δύο θρύλων με τη γαλάζια φανέλα, ενώ η ομάδα του Σλοτ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπρέντφορντ, η οποία έμεινε στην ισοβαθμία εκτός Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, η Τότεναμ απέφυγε ένα ιστορικό κάζο. Οι Λονδρέζοι νίκησαν 1-0 την Έβερτον και εξασφάλισαν την παραμονή τους στην Premier League, βάζοντας τέλος σε μια εφιαλτική σεζόν που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε απόλυτη καταστροφή.

Αντίθετα, η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου δεν κατάφερε να σωθεί. Παρά τη νίκη της με 3-0 απέναντι στη Λιντς, τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν τη βοήθησαν και τα «σφυριά» αποχαιρέτησαν την κατηγορία, παίρνοντας τον δρόμο για την Championship.

Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, η Σάντερλαντ ολοκλήρωσε το απόλυτο ποδοσφαιρικό παραμύθι. Η νεοφώτιστη ομάδα νίκησε την Τσέλσι, την πέταξε εκτός Ευρώπης και ταυτόχρονα εξασφάλισε η ίδια το εισιτήριο για το Europa League, ολοκληρώνοντας μία ονειρική χρονιά που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγους μήνες.

