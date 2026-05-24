Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του Μάριου Οικονόμου

Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου, ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων, σε δηλώσεις του που είδαν το «φως» την Κυριακή (24/5).

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση του 2024, ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιοχή των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, στην εντατική του νοσοκομείου Χατζηκώστα.

Όπως ανάφερε ο διοικητής του, κ. Δερδεμέζης, ο 34χρονος βρίσκεται σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση τις τελευταίες ώρες στη ΜΕΘ.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη».