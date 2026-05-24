Δεν… γινόταν να το χάσει: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Ο τεράστιος Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της Euroleague, νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Telekom Center» και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για 4η φορά στην ιστορία του!

Κόντρα σε μία «βασίλισσα» που έβγαλε στο glass floor όλη την ποιότητα και την εμπειρία της ακόμη και χωρίς καθαρό σέντερ, οι «ερυθρόλευκοι» κατόρθωσαν να επιβιώσουν με κατάθεση ψυχής από άπαντες και να πάρουν τη νίκη σε ένα απίστευτο θρίλερ!

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο MVP του Final 4, Άλεκ Πίτερς, που μέτρησε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ τεράστιο ματς έκανε ο Εβάν Φουρνιέ, που πήρε πάνω του την ομάδα στα δύσκολα και μέτρησε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ έβαλε πολύ κρίσιμα καλάθια στην τελική ευθεία μετρώντας 12 πόντους.

Από τη Ρεάλ, που έκανε αξιοθαύμαστη προσπάθεια παρά το λαβωμένο ρόστερ της, 24 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Τρέι Λάιλς (24 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο), ενώ 19 πόντους είχε ο Μάριο Χεζόνια και 13 ο Αντρές Φελίς.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 27-18, 15-21, 31-20