Το «δώρο» που έκανε η Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό Πειραιώς

Θα δώσουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 του μήνα τη ρεβάνς

Χαρούμενος με την κατάκτηση της 4ης θέσης από την Άστον Βίλα βγήκε και ο Ολυμπιακός, εκτός από την ομάδα του Ουνάι Έμερι. Οι ερυθρόλευκοι ήξεραν από την περασμένη Κυριακή ότι θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι το προσεχές καλοκαίρι από τα προκριματικά του Champions League, έχοντας πάρει τη 2η θέση στη Stoiximan Super League. Κερδίζοντας οριακά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ.

Αυτό που έμαθαν σήμερα είναι ότι θα γλιτώσουν έναν γύρο, παίζοντας κατευθείαν στον 3ο γύρο. Υπήρχαν δύο προϋποθέσεις για να αποφύγουν ένα εμπόδιο οι Πειραιώτες λόγω του rebalancing. Να κατακτήσει το Europa League η Άστον Βίλα, το οποίο συνέβη την Τετάρτη με το 3-0 της επί της Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη. Το άλλο ήταν να τερματίσει 4η η Βίλα, η οποία έδινε μάχη με τη Λίβερπουλ. Όπως και έγινε, με τη μεγάλη νίκη επί της Σίτι στο Μάντσεστερ.

Οι Πειραιώτες συνεπώς θα δώσουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 του μήνα τη ρεβάνς, με την κλήρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου. Πιθανοί αντίπαλοι είναι Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και τον νικητή του ζευγαριού της Στουρμ Γκρατς. Παράλληλα, έχει ένα ακόμη όφελος, καθώς έχει καπαρωμένη παρουσία στη League Phase του Europa League.

