Τελειώνει ο Περέιρα από την ΑΕΚ

Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ.

Παρότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του και διάθεση ώστε οι δύο πλευρές να συζητήσουν για νέο συμβόλαιο, τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει σημαντικά και το «διαζύγιο» μοιάζει η επικρατέστερη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για να προχωρούσε η ανανέωση θα έπρεπε να υπάρξει σημαντική μείωση στις οικονομικές απολαβές του 35χρονου χαφ.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο Περέιρα έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες της Αργεντινής, της Βραζιλίας αλλά και της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την παραμονή του στην Ένωση.

Έτσι, όλα δείχνουν πως κλείνει ο κύκλος του έμπειρου μέσου στην ΑΕΚ μετά από μία διετία παρουσίας, στην οποία φόρεσε 52 φορές τη φανέλα της ομάδας και πέτυχε δύο γκολ.