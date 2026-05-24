Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε δικό του το απόλυτο ρεκόρ των ασίστ στην Premier League
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
O απόλυτος record-man
Ο Μπρούνο Φερνάντες έγραψε μοναδική ιστορία και έβαλε μονάχα το όνομά του στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ασίστ που έχουν καταγραφεί από ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκειας μιας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Πορτογάλος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την εκτέλεση του κόρνερ στο 33ο λεπτό και την κεφαλιά του Ντόργκου για το προσωρινό 1-0 της ομάδας του Κάρικ στο Μπράιτον, έφτασε στα 21 «σερβιρίσματα» για την ποδοσφαιρική χρονιά που ολοκληρώνεται.
Κανείς άλλος στα χρονικά της Premier League δεν είχε καταφέρει να φτάσει σε τέτοια επίπεδα στις ασίστ, αφού και ο «μαέστρος» Κέβιν Ντε Μπρόινε είχε καταφέρει να καταγράψει μέχρι 20, όπως και ο Τιερί Ανρί στα δικά του prime!
🚨🏴 PATRICK DORGU OPENS THE SCORING FOR MANCHESTER UNITED! BRUNO FERNANDES WITH THE ASSIST!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 24, 2026
Brighton 0-1 Manchester United.pic.twitter.com/KTJeaV7O3C
🚨 𝐁𝐑𝐔𝐍𝐎 𝐅𝐄𝐑𝐍𝐀𝐍𝐃𝐄𝐒 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 👏— 433 (@433) May 24, 2026
🥇 21 assists for Bruno Fernandes in 2025-26
🥈 20 assists for Kevin de Bruyne in 2019-20
🥈 20 assists for Thierry Henry in 2002-03 pic.twitter.com/TTxYb2O4Fp