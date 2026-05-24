Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε δικό του το απόλυτο ρεκόρ των ασίστ στην Premier League

Ο Μπρούνο Φερνάντες έγραψε μοναδική ιστορία και έβαλε μονάχα το όνομά του στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ασίστ που έχουν καταγραφεί από ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκειας μιας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Πορτογάλος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την εκτέλεση του κόρνερ στο 33ο λεπτό και την κεφαλιά του Ντόργκου για το προσωρινό 1-0 της ομάδας του Κάρικ στο Μπράιτον, έφτασε στα 21 «σερβιρίσματα» για την ποδοσφαιρική χρονιά που ολοκληρώνεται.

Κανείς άλλος στα χρονικά της Premier League δεν είχε καταφέρει να φτάσει σε τέτοια επίπεδα στις ασίστ, αφού και ο «μαέστρος» Κέβιν Ντε Μπρόινε είχε καταφέρει να καταγράψει μέχρι 20, όπως και ο Τιερί Ανρί στα δικά του prime!

