Ο Σαλάχ φίλησε για τελευταία φορά το «Άνφιλντ»

Το «Άνφιλντ» σηκώθηκε στο πόδι τη στιγμή που ο Μοχάμεντ Σαλάχ αντίκρισε τον πίνακα των αλλαγών με το νούμερό του. Ο Αιγύπτιος σταρ της Λίβερπουλ πέρασε για τελευταία φορά εκτός αγωνιστικού χώρου ως παίκτης των «Reds» και γνώρισε μια από τις πιο συγκινητικές αποθεώσεις που έχουν υπάρξει στο ιστορικό γήπεδο.

Μόλις έγινε η αλλαγή, όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να χειροκροτούν ασταμάτητα και να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του. Ο Σαλάχ, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, κοίταζε συνεχώς προς τις εξέδρες, προσπαθώντας να απολαύσει κάθε τελευταίο δευτερόλεπτο αυτής της μοναδικής στιγμής.

Καθώς κατευθυνόταν αργά προς τον πάγκο, χαιρετούσε τον κόσμο με το χέρι στην καρδιά, ενώ τα μάτια του είχαν ήδη βουρκώσει. Λίγο πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, κοντοστάθηκε, κοίταξε γύρω του το «Άνφιλντ» και φίλησε συγκινημένος το χορτάρι, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, ενώ ακόμη και άνθρωποι του τεχνικού επιτελείου δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους. Το κοινό συνέχιζε να τον αποθεώνει για αρκετά λεπτά, αναγνωρίζοντας πως αποχαιρετά έναν ποδοσφαιριστή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο.

Ήταν η τελευταία υπόκλιση ενός θρύλου μπροστά στο κοινό που τον λάτρεψε όσο λίγους. Και το «Άνφιλντ» φρόντισε να του χαρίσει το αντίο που άξιζε.