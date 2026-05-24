ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σαλάχ φίλησε για τελευταία φορά το «Άνφιλντ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σαλάχ φίλησε για τελευταία φορά το «Άνφιλντ»

Αποχαιρέτησε με δάκρυα τη Λίβερπουλ

Το «Άνφιλντ» σηκώθηκε στο πόδι τη στιγμή που ο Μοχάμεντ Σαλάχ αντίκρισε τον πίνακα των αλλαγών με το νούμερό του. Ο Αιγύπτιος σταρ της Λίβερπουλ πέρασε για τελευταία φορά εκτός αγωνιστικού χώρου ως παίκτης των «Reds» και γνώρισε μια από τις πιο συγκινητικές αποθεώσεις που έχουν υπάρξει στο ιστορικό γήπεδο.

Μόλις έγινε η αλλαγή, όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να χειροκροτούν ασταμάτητα και να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του. Ο Σαλάχ, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, κοίταζε συνεχώς προς τις εξέδρες, προσπαθώντας να απολαύσει κάθε τελευταίο δευτερόλεπτο αυτής της μοναδικής στιγμής.

Καθώς κατευθυνόταν αργά προς τον πάγκο, χαιρετούσε τον κόσμο με το χέρι στην καρδιά, ενώ τα μάτια του είχαν ήδη βουρκώσει. Λίγο πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, κοντοστάθηκε, κοίταξε γύρω του το «Άνφιλντ» και φίλησε συγκινημένος το χορτάρι, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, ενώ ακόμη και άνθρωποι του τεχνικού επιτελείου δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους. Το κοινό συνέχιζε να τον αποθεώνει για αρκετά λεπτά, αναγνωρίζοντας πως αποχαιρετά έναν ποδοσφαιριστή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο.

Ήταν η τελευταία υπόκλιση ενός θρύλου μπροστά στο κοινό που τον λάτρεψε όσο λίγους. Και το «Άνφιλντ» φρόντισε να του χαρίσει το αντίο που άξιζε.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελειώνει ο Περέιρα από την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Το «δώρο» που έκανε η Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό Πειραιώς

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σαλάχ φίλησε για τελευταία φορά το «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε δικό του το απόλυτο ρεκόρ των ασίστ στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πώς τον έχασε η ΑΕΚ μέσα από τα χέρια της...

Απόψεις

|

Category image

Η Τότεναμ σώθηκε και η Τσέλσι έμεινε εκτός Ευρώπης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δείχνει σοβαρότατη δουλειά

Απόψεις

|

Category image

Το τρομερό κορεό των φίλων της Σίτι για τον Γουαρδιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του Μάριου Οικονόμου

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Οι Βουλευτικές Εκλογές στο Politis.com.cy

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ανακοίνωση βγαλμένη από… ταινία για Σαβό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θρίαμβος στον τελικό και επιστροφή στην Championship για την Μπόλτον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σα Πίντο: «Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Πως εμπλέκεται ο Ολυμπιακός με το μεγαλύτερο ταλέντο του κυπριακού ποδοσφαίρου;»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Ομπράντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη