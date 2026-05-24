«Πως εμπλέκεται ο Ολυμπιακός με το μεγαλύτερο ταλέντο του κυπριακού ποδοσφαίρου;»

Φιγουράρει σε ελλαδικό πρωτοσέλιδο ο Παναγιώτης Αντρέου!

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας φαίνεται πως βρίσκεται στο «ραντάρ» του Ολυμπιακού Πειραιώς, ο οποίος όπως αποκαλύπτεται παρακολουθεί την εξέλιξη του. Η σεζόν 2025-26 ήταν το έναυσμα για να καθιερωθεί κι έτσι δεν άργησε να στρέψει τα βλέμματα πάνω του.

Όπως σημειώνεται στον «Κόκκινο Πρωταθλητή», ο Αντρέου έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Μουζακίτη, ενώ αναγράφεται ως το «μεγαλύτερο ταλέντο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Υπενθυμίζουμε πως διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2029!