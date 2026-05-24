ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δείχνει σοβαρότατη δουλειά

Όπως αποδείχθηκε και στις βραβεύσεις του ΠΑΣΠ, η Νέα Σαλαμίνα είχε με διαφορά το καλύτερο ρόστερ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Β' Κατηγορία...

Εξάλλου, το γεγονός ότι κατάφερε να είναι στην πρώτη θέση, έχοντας έναν εξαιρετικό απολογισμό, χάνοντας μονάχα ένα παιχνίδι όταν είχαν κριθεί τα πάντα (24 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 ήττα), με διάφορα 23 βαθμών από τη δεύτερη θέση, τα λέει όλα.

Οκτώ συνολικά παίκτες των ερυθρόλευκων ψηφίστηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα, ενώ οι άλλοι τρεις είναι από την Ομόνοια 29ης Μαΐου. Στην ομάδα της Αμμοχώστου πάντως δείχνουν να έχουν πάρει τα μηνύματα προηγούμενων χρόνων και φαίνεται να γίνεται μια σωστή και οργανωμένη δουλειά. Ήδη ο προγραμματισμός έχει μπει σε εφαρμογή και είναι η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε προσθαφαιρέσεις. Σαφώς, στόχος είναι, χωρίς να ξεφύγει η ομάδα στην οικονομική πολιτική της, να υπάρξει ένα δυνατό σύνολο που να μπορεί να αντεπεξέλθει στα δεδομένα της Α' Κατηγορίας.

Όπως είπαμε, φαίνεται να γίνεται μια προσεγμένη δουλειά, με βάση και το πλάνο που είχε καταρτιστεί από το περσινό καλοκαίρι. «Είμαστε σε μια φάση που το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει ριζικά. Ήρθε ο καιρός να πάμε ένα βήμα μπροστά και να δουλέψουμε πιο επαγγελματικά», είχε πει στην παρουσίαση του διετούς πλάνου πριν από έναν χρόνο ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Πάρης Ανδρέου.

Πετυχαίνοντας έναν από τους στόχους που είχε τεθεί, ώστε να επιστρέψει ως πρωταθλήτρια στην Α' Κατηγορία, πλέον πρόκληση για την ομάδα της Αμμοχώστου είναι να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση στα μεγάλα σαλόνια. Πού θα οδηγήσει αυτό, θα φανεί στον κατάλληλο χώρο, στο γήπεδο. Εκεί που είναι ο καθρέφτης για κάθε ομάδα…

 

