Θρίαμβος στον τελικό και επιστροφή στην Championship για την Μπόλτον!

«Καθάρισε» τη Στόκπορτ και κέρδισε την άνοδο στην Championship η Μπόλτον. Μεγάλοι νικητές στον τελικό του Wembley για τα playoffs της League One αναδείχθηκαν οι «Γουόντερερς», επικρατώντας 4-1 των «μπλε». Συνεπώς θα ακολουθήσουν την πρωταθλήτρια Λίνκολν και τη δεύτερη Κάρντιφ, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε, η Μπόλτον θα αγωνιστεί ξανά στην Championship για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2026-27, ενώ η Στόκπορτ έχει να παίξει στη δεύτερη κατηγορία από το 2001-02.

Ιδανικότερο ξεκίνημα δύσκολα θα μπορούσε να κάνει η Μπόλτον, η οποία προηγήθηκε στο 3ο λεπτό. Ο Αντάι αιφνιδιάστηκε από μακρινό σουτ του Γκέιλ και έκανε ασταθή επέμβαση, με τον Μπέρτσοου να εκτελεί από κοντά και τον Τζαμαϊκανό γκολκίπερ να διώχνει εκ νέου, αλλά η τρίτη ήταν… φαρμακερή, με τον Ροντρίγκες να εκτελεί από κοντά για το 1-0.

Μετά το 10λεπτο, έχοντας φάει την… κρυάδα, η Στόκπορτ άρχισε να ανεβαίνει. Στο 11’, μάλιστα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Σιντιμπέ, αλλά ακυρώθηκε (ορθώς) το τέρμα μέσω VAR. Αφού ο επιθετικός από την Γκάμπια, είχε κάνει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Σιντιμπέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 29’ και αυτήν τη φορά έγινε το 1-1, με τον Μπέιλι να σεντράρει γλυκά από τα δεξιά και τον 28χρονο φορ να κάνει γυριστή κεφαλιά.

Η μορφή του αγώνα ήταν διαφορετική στο δεύτερο μέρος. Η Μπόλτον εμφανίστηκε πιο αποφασισμένη, ανεβάζοντας την απόδοσή της. Έστω και αν χρειάστηκε η βοήθεια της ομάδας του Τσάλινορ για να κάνει το 2-1. Έπειτα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Κόζιερ-Ντούμπερι βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε, με τον στόπερ Γούτον να μην αντιδράει καλά και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας του από τα πόδια του στο 64’.

Με πανέμορφο τρόπο έγινε το 3-1 για την Μπόλτον στο 81’, με τον Ντόλμπι να σκοράρει με ψαλιδάκι. Το… κερασάκι στην τούρτα έγινε στις καθυστερήσεις. Ο Ντέικρες-Κόγκλεϊ τράβηξε τον Σισοκό από τη φανέλα και το μαλλί, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα μέσω VAR και παράλληλα την κόκκινη στον παίκτη της Στόκπορτ. Ο Ροντρίγκες ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 4-1.

Έτσι, ο Στίβεν Σουμάχερ οδηγεί ακόμη μία ομάδα του στην Championship μέσα σε λίγα χρόνια. Αφού το 2023 τα είχε καταφέρει με την Πλίμουθ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το απευθείας εισιτήριο για τη 2η κατηγορία.