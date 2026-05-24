ΒΙΝΤΕΟ: Ανακοίνωση βγαλμένη από… ταινία για Σαβό

Έκλεισε και… τυπικά το κεφάλαιο «Σαβό» στην ΑΕΛ.

Ο 26χρονος αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στην ομάδα της Λεμεσού με πολύ καλά στατιστικά (10 γκολ), όμως η Τζουγκόρντεν είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το μέλλον του, καθώς σ’ αυτήν ανήκει.

Ο Σαβό ανακοινώθηκε από τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό, παρά το γεγονός πως στην ΑΕΛ θα ήθελαν να διατηρηθεί στο ρόστερ. Ο 26χρονος με ένα εντυπωσιακό βίντεο, ανακοινώθηκε από την Καραμπάχ.