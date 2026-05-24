Πώς τον έχασε η ΑΕΚ μέσα από τα χέρια της...

Ο λόγος για τον Άντονι Ιραόλα, ο οποίος διαπρέπει στην αγγλική Premier League και ήδη θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Το γεγονός ότι κατάφερε φέτος να οδηγήσει τη «μικρή» Μπόρνμουθ στα ευρωπαϊκά σαλόνια για πρώτη φορά στην ιστορία της, αυτό θεωρείται άθλος για τα δεδομένα της ομάδας από τη νότια Αγγλία, η οποία κόβει 10 χιλιάδες εισιτήρια κατά μέσον όρο στα εντός έδρας παιχνίδια της, αριθμός που είναι ο μικρότερος στην Premier League. Κι όμως, στα τρία τελευταία χρόνια που ο Ισπανός κόουτς βρίσκεται στο Μπόρνμουθ κατάφερε να ανεβάσει επίπεδο την τοπική ομάδα και να τη μετατρέψει σε πρωταγωνίστρια σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και δύσκολα πρωταθλήματα του κόσμου.

Το συμβόλαιό του με την Μπόρνμουθ λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο και σίγουρα το όνομα του 43χρονου Ιραόλα θα «παίξει» αρκετά στα ρεπορτάζ μεγάλων ομάδων που θα επιδιώξουν να τον αποκτήσουν. Ο Ιραόλα βρίσκεται στην Μπόρνμουθ από τη σεζόν 2023-24. Η πρόοδος της ομάδας την τελευταία τριετία είναι εντυπωσιακή.

Την πρώτη χρονιά του Ιραόλα τερμάτισε στην 12η θέση, τη σεζόν 2024-25 τερμάτισε στην 9η θέση, ενώ μία αγωνιστική πριν τη λήξη της φετινής Premier League βρισκόταν στην 6η θέση. Ο Ιραόλα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην ΑΕΚ Λάρνακας τη σεζόν 2018-19.

Κάθισε στον κιτρινοπράσινο πάγκο σε 29 αγώνες και αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα τον Ιανουάριο του 2019. Δεν μάθαμε ποτέ τους πραγματικούς λόγους. Ακολούθως ανέλαβε τη Μιράντες και τη] Ράγιο Βαγιεκάνο, μέχρι να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και στην αγγλική Premier League.