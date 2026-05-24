ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πώς τον έχασε η ΑΕΚ μέσα από τα χέρια της...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Πώς τον έχασε η ΑΕΚ μέσα από τα χέρια της...

Πώς η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε αυτό τον προπονητή μέσα από τα χέρια της και δεν κατάφερε να τον αξιοποιήσει; Ένα ερώτημα που δεν απαντήθηκε ποτέ...

Ο λόγος για τον Άντονι Ιραόλα, ο οποίος διαπρέπει στην αγγλική Premier League και ήδη θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Το γεγονός ότι κατάφερε φέτος να οδηγήσει τη «μικρή» Μπόρνμουθ στα ευρωπαϊκά σαλόνια για πρώτη φορά στην ιστορία της, αυτό θεωρείται άθλος για τα δεδομένα της ομάδας από τη νότια Αγγλία, η οποία κόβει 10 χιλιάδες εισιτήρια κατά μέσον όρο στα εντός έδρας παιχνίδια της, αριθμός που είναι ο μικρότερος στην Premier League. Κι όμως, στα τρία τελευταία χρόνια που ο Ισπανός κόουτς βρίσκεται στο Μπόρνμουθ κατάφερε να ανεβάσει επίπεδο την τοπική ομάδα και να τη μετατρέψει σε πρωταγωνίστρια σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και δύσκολα πρωταθλήματα του κόσμου.

Το συμβόλαιό του με την Μπόρνμουθ λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο και σίγουρα το όνομα του 43χρονου Ιραόλα θα «παίξει» αρκετά στα ρεπορτάζ μεγάλων ομάδων που θα επιδιώξουν να τον αποκτήσουν. Ο Ιραόλα βρίσκεται στην Μπόρνμουθ από τη σεζόν 2023-24. Η πρόοδος της ομάδας την τελευταία τριετία είναι εντυπωσιακή.

Την πρώτη χρονιά του Ιραόλα τερμάτισε στην 12η θέση, τη σεζόν 2024-25 τερμάτισε στην 9η θέση, ενώ μία αγωνιστική πριν τη λήξη της φετινής Premier League βρισκόταν στην 6η θέση. Ο Ιραόλα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην ΑΕΚ Λάρνακας τη σεζόν 2018-19.

Κάθισε στον κιτρινοπράσινο πάγκο σε 29 αγώνες και αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα τον Ιανουάριο του 2019. Δεν μάθαμε ποτέ τους πραγματικούς λόγους.  Ακολούθως ανέλαβε τη Μιράντες και τη] Ράγιο Βαγιεκάνο, μέχρι να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και στην αγγλική Premier League.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη