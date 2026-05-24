Το τρομερό κορεό των φίλων της Σίτι για τον Γουαρδιόλα

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να μην διεκδικεί τον τίτλο της Premier League για δεύτερη διαδοχική σεζόν, ωστόσο το ματς στο Etihad με αντίπαλο την Άστον Βίλα σηματοδοτεί το τέλος μιας χρυσής εποχής.

Οι «citizens» λένε το δικό τους «αντίο» στον σπουδαίο Πεπ Γουαρδιόλα, ο οποίος μετά από δέκα χρόνια και 20 τίτλους αποχωρεί από την ομάδα, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Έντσο Μαρέσκα.

Φυσικά, το last dance του Πεπ είναι εντυπωσιακό, καθώς οι φίλοι της Σίτι έστησαν ένα φανταστικό κορεό στην κεντρική κερκίδα του Etihad με τη μορφή του Γουαρδιόλα!