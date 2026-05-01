Σε νέα εποχή η Εθνική Κύπρου με εμφανίσεις adidas

Η ομάδα μας θα βάλει για πρώτη φορά τις νέες τις εμφανίσεις στα φιλικά του ερχόμενου Ιουνίου

Σε νέα εποχή μπαίνει η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών η οποία, για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια, θα ντύνεται με adidas, μέσω του προγράμματος UEFA Kit Assistance Scheme.

Στο πρόγραμμα της UEFA Kit Assistance Scheme συμμετέχουν δέκα συνολικά ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, μέλη της UEFA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

Η UEFA και η adidas ενώνουν δυνάμεις για την παροχή νέων εμφανίσεων σε Ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες.

Δέκα Ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες θα αγωνιστούν με νέες εμφανίσεις που σχεδιάστηκαν από την adidas, το νέο προμηθευτή του προγράμματος UEFA Kit Assistance Scheme.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2007, παρέχει αγωνιστικό και προπονητικό εξοπλισμό σε εθνικές ομοσπονδίες, διασφαλίζοντας ότι οι ομάδες τους εμφανίζονται με υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες εμφανίσεις που αντικατοπτρίζουν την ποδοσφαιρική τους κουλτούρα και ιστορία.

Για τις επόμενες δύο σεζόν, οι Εθνικές ομάδες τις Ανδόρας, της Λευκορωσίας, της Κύπρου, των Νησιών Φαρόε, του Καζακστάν, του Κοσόβου, του Λιχτενστάιν, της Βόρειας Μακεδονίας, της Μάλτας και του Σαν Μαρίνο θα φορούν μοναδικά σχέδια της adidas, τα οποία αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες.

Το UEFA Kit Assistance Scheme διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των Ομοσπονδιών, χρηματοδοτώντας την πρόσβαση σε εξοπλισμό υψηλών επιδόσεων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Η adidas επιλέχθηκε έπειτα από διαδικασία διαγωνισμού, στην οποία δόθηκε έμφαση σε κριτήρια όπως η ποιότητα των προϊόντων, το κόστος, η δυνατότητα εξατομίκευσης των εμφανίσεων και η εμπειρία στην επιτυχημένη υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων.

Οι Ομοσπονδίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επωφελούνται επίσης από την αποκλειστική υπηρεσία σχεδιασμού Locker Room της adidas, η οποία προσφέρει πολλαπλές επιλογές για τον σχεδιασμό και την παραγγελία εξατομικευμένων εμφανίσεων.

