LIVE: Άρης - Απόλλων 2-0

Πορείες αντίθετες τον τελευταίο καιρό για τον Άρη και τον Απόλλωνα που τίθενται αντιμέτωποι σήμερα στο «Άλφαμεγα» (19:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Οι κυανόλευκοι, οι οποίοι μετρούν 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα αήττητοι (11 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες), θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, ενώ από την άλλη οι πράσινοι, θα επιδιώξουν να επανέλθουν στις επιτυχίες μετά από τέσσερα σερί αρνητικά αποτελέσματα (δύο ισοπαλίες, δύο ήττες).

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ξεκίνησε το ματς:

20' Κεφαλιά του Κβίντα η μπάλα έξω.

16' 2-0: Εύστοχος ο Μοντνόρ από τα έντεκα βήματα!

13''Ανατροπή του Σιήκκη στον Μοντνόρ, o VAR «φωνάζει» τον διαιτητή να δει τη φάση και δίνει πέναλτι.

10' Μακρινό σουτ του Ζμέρχαλ, ο Άλβες μπλοκάρει την μπάλα.

3' 1-0: Ωραία πάσα μέσα από την περιοχή του Παζέ στον Εφαγκέ, ο οποίος με άψογο σουτ νικάει τον Κουν.

ΆΡΗΣ: Βανά Άλβες, Γκόλντσον, Κορέια, Σανέ, Γιαγκό, Κάστανος, Γάουσταντ, Παζέ, Χάμπος, Μοντνόρ, Εφαγκέ.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Κουν, Άδωνη, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Μαλεκκίδης, Σιήκκης, Ασουνσάο, Τόμας, Εσκρίτσε, Μάρκες, Μάρκοβιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 3' Εφαγκέ, 16' (π) Μοντνόρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Peiman Simani

Α' Βοηθός: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας