Σα Πίντο: «Αυτό το τρόπαιο είναι για όσους πίστεψαν σε εμένα και σε εμάς»
Ανάρτηση από τον προπονητή των κυπελλούχων.
Μήνυμα του Ρικάρντο Σα Πίντο στα social media, όπου αναφέρεται στη χθεσινή μαγική νύκτα της Πάφου και μοιράζει ευχαριστίες:
«Τι νύχτα και τι ομάδα:
Περήφανος για τους παίκτες, το τεχνικό μου επιτελείο, το προσωπικό και τους οπαδούς μας που μας έσπρωξαν μέχρι το τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διοικητικό συμβούλιο: Sergey, Roman, Cristiano, Rodolfo και τους μάνατζέρ μου Hugo και Bruno. Αυτό το τρόπαιο είναι για όλους στον σύλλογο και για όσους πίστεψαν σε εμένα και σε εμάς»