Κριτήρια: Αποκλεισμός για τη γυναικεία ομάδα του Άρη - Παίρνει θέση η Ομόνοια στην Ευρώπη

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ σε σχέση με τη διαδικασία ελέγχου αδειοδότησης κριτηρίων UEFA. Αναλυτικά:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου αδειοδότησης κριτηρίων UEFA 2026/2027 για τις ομάδες Α΄ Κατηγορίας και Γυναικείου Ποδοσφαίρου από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κριτηρίων της ΚΟΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ακόλουθες ομάδες Α’ Κατηγορίας εξασφάλισαν με επιτυχία την αδειοδότησή τους για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027:

ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, Freedom 24 Krasava ΕΝΥ, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Λευκωσίας, Ομόνοια Αραδίππου, Πάφος F.C., Καρμιώτισσα, Ομόνοια 29ης Μαϊου και Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου.

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν οι φάκελοι των Σωματείων Αθλητικό Σωματείο Εθνικός Άχνας, ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας και Ένωσις Νέων Παραλιμνίου, τα οποία πέρασαν με επιτυχία τον σχετικό έλεγχο των οικονομικών κριτηρίων και εξασφάλισαν την αδειοδότησή τους για συμμετοχή στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2026/2027.

Οι ομάδες Γυναικείου ποδοσφαίρου που έχουν εξασφαλίσει με επιτυχία την αδειοδότησή τους για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027 είναι:

Apollon Ladies FC LTD, Lakatamia FC, Ομόνοια Λευκωσίας και Ολυμπιακός Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε πως η γυναικεία ομάδα του Άρη Λεμεσού δεν πληροί συγκεκριμένα Αθλητικά κριτήρια και ως εκ τούτου, δεν εξασφάλισε τη σχετική αδειοδότηση.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται στην ομάδα του Άρη ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού από το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών της ποδοσφαιρικής περιόδου 2026/2027, καθώς και αφαίρεση του δικαιώματος συμμετοχής στις διοργανώσεις Γυναικών της UEFA για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026/2027.

Τον Άρη στις διοργανώσεις της UEFA θα αντικαταστήσει η Ομόνοια Λευκωσίας.

Έλεγχος Κριτηρίων

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξετάστηκαν τα στοιχεία που υπέβαλαν τα σωματεία/ποδοσφαιρικές εταιρείες αναφορικά με τα εξής κριτήρια:

•νομικά κριτήρια

•κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

•αθλητικά κριτήρια

•οικονομικά κριτήρια

•διοικητικά κριτήρια

•κριτήρια υποδομής και σταδίων.

Στην περίπτωση των Σωματείων Εθνικός Άχνας, ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας και Ένωσις Νέων Παραλιμνίου, εξετάστηκαν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια λόγω του ότι έχουν υποβιβαστεί στην Β΄ κατηγορία.

Σημειώνεται πως τελικές αποφάσεις για τις ομάδες Β’ και Γ’ Κατηγορίας θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Κριτηρίων.

Διευκρινίζεται πως ο έλεγχος των οικονομικών κριτηρίων για καθυστερημένες οφειλές αφορά την περίοδο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, για τα σωματεία/ποδοσφαιρικές εταιρείες της Α΄ Κατηγορίας και κατόπιν απαίτησης της UEFA, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ τα έξοδα των αντιπροσώπων ποδοσφαιριστών, καθώς και η οικονομική πληροφόρηση κάθε σωματείου/εταιρείας για το έτος 2025, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την πλήρη ενημέρωση του φίλαθλου κοινού.

Κριτήρια Υποδομής και Σταδίων

Τα στάδια που έχουν δηλωθεί από τα σωματεία/ποδοσφαιρικές εταιρείες της Α΄ Κατηγορίας έχουν εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας τους από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των σταδίων από το αρμόδιο τμήμα της UEFA, για σκοπούς διεξαγωγής ευρωπαϊκών αγώνων, ισχύουν τα ακόλουθα:

•Στάδιο ΓΣΠ: Κατηγορία 4, με δυνατότητα χρήσης για όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες.

•Στάδιο Αλφαμέγα: Κατηγορία 4, με δυνατότητα χρήσης για όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες.

•Στάδιο ΑΕΚ Αρένα: Κατηγορία 4, με δυνατότητα χρήσης για όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες.

•Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»: Κατηγορία 2, με δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων μέχρι και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, του Europa League και του Conference League.

•Στάδιο Εθνικός Άχνας: Κατηγορία 2.

•Στάδιο VITEX «Αμμόχωστος – Επιστροφή»: Κατηγορία 2.

•Στάδιο Κατωκοπιά-Επιστροφή: Κατηγορία 2.

Ο Υπεύθυνος Κριτηρίων UEFA της ΚΟΠ Νίκος Νικολάου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλα τα σωματεία και ποδοσφαιρικές εταιρείας καθώς στα μέλη των Επιτροπών Κριτηρίων για τη συνεργασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου».