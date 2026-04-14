ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φτιάχνει χώρο στη βιτρίνα η Ομόνοια, ξανά προσπέρασμα ο Απόλλωνας

Η Ομόνοια δεν πανηγύρισε ένα απλό διπλό στην «Αρένα». Το 0-2 επί της ΑΕΚ, που πριν την έναρξη της 3ης στροφής της β΄ φάσης ήταν η... απειλή για τον τίτλο, ουσιαστικά της χαρίζει σε μεγάλο βαθμό το 22ο πρωτάθλημα.

Η διαφορά από τους Λαρνακείς πήγε στους 11 βαθμούς ενώ βρίσκεται στους δέκα βαθμούς από τον 2ο Απόλλωνα. Και δεν είναι μόνη η διαφορά αλλά το γεγονός ότι ξεχειλίζει από ποιότητα.

Από εκεί και πέρα, μεγάλος κερδισμένος ήταν και ο Απόλλωνας που έκανε μεγάλη απόδραση από το ΓΣΠ. Εκτός από το γεγονός ότι κέρδισε θέση και σκαρφάλωσε 2ος, είδε τη διαφορά από την 4η θέση να πηγαίνει στους πέντε βαθμούς. Και πλησίασε στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος, έχοντας και το... μονοπάτι του κυπέλλου.

Για την ΑΕΚ αυτή η ήττα εντός έδρας τη βάζει σε... έγνοιες αφού είναι στο +4 από την Πάφος FC την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας το προσεχές Σάββατο. Και είναι ένα ματς σαν... τελικός Ευρώπης.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης - Πάφος FC 1-1

(13΄ Χαραλάμπους / 86΄ Λελέ)

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 2-3

(56΄ Πουρσαϊτίδης, 84΄ Λαΐφης / 35΄, 88΄ Μάρκες, 65΄ Κβίντα)

ΑΕΚ - Ομόνοια 0-2

(32΄, 66΄ Μαέ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A' ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγωνιστική)

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ (18/04, 17:00)

Πάφος FC - ΑΕΚ (18/04, 17:00)

Άρης - Απόλλων (18/04, 19:00)