Τέλος στον πρώτο γύρο με 7 αποχωρήσεις προπονητών

Βεβαίως δεν είναι και κανένα περίεργο φαινόμενο αυτό για το κυπριακό ποδόσφαιρο καθώς κάθε χρόνο δεν είναι λίγες οι ομάδες που ξηλώνουν πολύ νωρίς το πλάνο τους για την ομάδα.

Φέτος λοιπόν, σε 13 αγωνιστικές, είχαμε 7 αλλαγές προπονητών. Έξι από τις ομάδες μας προχώρησαν σε αλλαγή στη τεχνική τους ηγεσία τουλάχιστον μία φορά ενώ η ΕΝΠ, πρόλαβε και έδιωξε δύο προπονητές.

Δείτε αναλυτικά:

ΑΕΛ: Πάολο Τραμετσάνι - Ούγκο Μάρτινς

Ανόρθωση: Χουακίν Γκόμεθ - Τιμούρ Κετσπάγια

Εθνικός: Ούγκο Μάρτινς - Ίγκορ Αγκελόφσκι

ΕΝΠ: Νταμίρ Κάναντι - Φανγκουέιρο - Κοσμάς

Ακρίτας: Αλέξης Γαρπόζης - Μάριος Νικολάου

ΕΝΥ: Τσέντομιρ Γιανέφσκι - Κωνσταντίνος - Ρωστάντης

**Ο Εθνικός Άχνας δεν αποδέσμευσε τον Ούγκο Μάρτινς ο οποίος συνέχισε στην ΑΕΛ.

Οκτώ ομάδες συνεχίζουν με τον προπονητή που ξεκίνησαν τη σεζόν:

ΑΕΚ: Ιδιάκεθ

ΑΠΟΕΛ: Γκαρσία

Απόλλων: Αυγουστή

Άρης: Ρατζκόφ

Ομόνοια: Μπεργκ

Ομόνοια Αραδίππου: Σατσιάς

Πάφος: Καρσέδο

Ολυμπιακός: Κωστή

ΨΑΛ