Ομόνοια Αρ. – ΕΝΥ: Παιχνίδι έξι βαθμών με φόντο την παραμονή το πρώτο του 26

Η Ομόνοια Αραδίππου φιλοξενεί την ΕΝΥ σε αναμέτρηση με ξεκάθαρο χαρακτήρα… επιβίωσης.

Πρόκειται για αγώνα που και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν ως «τελικό», αφού το βαθμολογικό διακύβευμα είναι μεγάλο. Τα «περιστέρια» βρίσκονται τρεις βαθμούς πάνω από τους Λεμεσιανούς και θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, ώστε να αυξήσουν τη διαφορά και να κάνουν αποφασιστικό βήμα μακριά από τις επικίνδυνες θέσεις.

Η ομάδα της Αραδίππου προέρχεται από θετικά αποτελέσματα, με τη νίκη απέναντι στην Ανόρθωση και την εκτός έδρας ισοπαλία κόντρα στον Άρη. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ύψωνα βρίσκεται σε πιο δύσκολη βαθμολογική θέση, όντας προτελευταία, και καλείται να βρει αντίδραση απόψε ώστε να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.