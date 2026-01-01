Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

Η κακοτυχία με τον Πιέρο Σωτηρίου και παράλληλα η αποχώρηση του Γιάννη Σατσιά, ο οποίος θα δοκιμάσει την τύχη του στο πρωτάθλημα της Ελλάδας με τον Παναιτωλικό, μειώνει στον ΑΠΟΕΛ και πάλι τις διαθέσιμες επιλογές ντόπιων ποδοσφαιριστών. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είχαν και την ευχέρεια να διεκδικήσουν θέση βασικού.

Κυρίως ο πρώτος, ο οποίος στις 11 συμμετοχές του ήταν βασικός στις δέκα, ενώ ο δεύτερος έπαιξε οκτώ παιχνίδια ξεκινώντας βασικός στα τρία, εκ των οποίων στα τελευταία δύο ματς των γαλαζοκιτρίνων. Όπως γίνεται αντιληπτό, η απώλεια των δύο Κυπρίων παικτών λιγοστεύει και τις διαθέσιμες επιλογές του Πάμπλο Γκαρσία για να συμπεριλαμβάνει στην ενδεκάδα του τουλάχιστον δύο ντόπιους ώστε να μην επιβαρύνεται οικονομικά η ομάδα.

Μέχρις στιγμής στη σεζόν, δύο φορές οι γαλαζοκίτρινοι ξεκίνησαν με μονάχα έναν Κύπριο στο αρχικό σχήμα (σ.σ. γεγονός που επέφερε συνολικό πρόστιμο 6.000). Τις υπόλοιπες κάλυπτε τον κανονισμό. Πέραν των Σωτηρίου και Σατσιά, άλλοι δυο Κύπριοι κατέγραψαν συμμετοχή ως βασικοί. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, που ήταν και στα 14 παιχνίδια στο αρχικό σχήμα και ο Νικόλας Κούτσακος που πήρε φανέλα βασικού επτά φορές.