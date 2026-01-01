ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

Το 2025 ξεκίνησε εντυπωσιακά για τον Εθνικό αλλά έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο

Πρωτοχρονιά με κίνδυνο με περιπέτειες, με προβληματισμό αλλά και με αλλαγές και ελπίδες για ανάκαμψη. Το 2025 έκλεισε με εφτά συνεχόμενες ήττες που έφεραν την ομάδα σε περιπέτειες και σε δύσκολη θέση.  Από τη χρονιά κρατούν το καλό ξεκίνημα και αφήνουν πίσω τους τις τελευταίες εφτά ήττες που χάλασαν και την εικόνα της ομάδας και την έβαλαν σε κίνδυνο και περιπέτειες.

Για να βάλει τέρμα στο κατήφορο

Ο Εθνικός μπαίνει στο 2026 με πρώτο στόχο να βάλει τέρμα στον κατήφορο. Όχι άλλη συνεχόμενη ήττα για να μπορέσει να ανακάμψει και να αποφύγει τον κίνδυνο. Η ομάδα της Άχνας θέλει να βάλει ξανά το καλό της κουστούμι μέσα στο 2026.

Με νέο αφεντικό

Ο Εθνικός μπαίνει στο 2026 με νέο προπονητή και ελπίδα για ανάκαμψη. Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι αποτέλεσε παρελθόν και προσλήφθηκε ο Πορτογάλος Ρουί Φερέιρα ο οποίος θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο στο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΛ στο Δασάκι.

Με νέους επιθετικούς

Είχαμε και αλλαγές στο ρόστερ. Αποτέλεσε παρελθόν ο Ουκρανός Αντρέι Κράβτσουκ που είναι ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου. Αποκτήθηκαν δύο επιθετικοί ο Ισπανός στράικερ Τσάβι Σιβέριο και ο Ελλαδίτης Χρίστος Γιούσης.

Με ΑΕΛ

Το Σάββατο θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ και θέλει νικηφόρο αποτέλεσμα. Επιστρέφει ο Οφόρι. Εκτός είναι ο Μπαουτίστα λόγω καρτών και οι τραυματίες Τούμπας και Ροντριγκίνιο. Ο Αντερέγκεν είναι με ίωση αλλά ελπίζετε πως θα είναι παρών το Σάββατο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Άλισον η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

ΑΕΛ

|

Category image

Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Ελλάδα

|

Category image

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ήταν άσχημο αλλά ούτε και άριστο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη