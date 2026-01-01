Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

Πρωτοχρονιά με κίνδυνο με περιπέτειες, με προβληματισμό αλλά και με αλλαγές και ελπίδες για ανάκαμψη. Το 2025 έκλεισε με εφτά συνεχόμενες ήττες που έφεραν την ομάδα σε περιπέτειες και σε δύσκολη θέση. Από τη χρονιά κρατούν το καλό ξεκίνημα και αφήνουν πίσω τους τις τελευταίες εφτά ήττες που χάλασαν και την εικόνα της ομάδας και την έβαλαν σε κίνδυνο και περιπέτειες.

Για να βάλει τέρμα στο κατήφορο

Ο Εθνικός μπαίνει στο 2026 με πρώτο στόχο να βάλει τέρμα στον κατήφορο. Όχι άλλη συνεχόμενη ήττα για να μπορέσει να ανακάμψει και να αποφύγει τον κίνδυνο. Η ομάδα της Άχνας θέλει να βάλει ξανά το καλό της κουστούμι μέσα στο 2026.

Με νέο αφεντικό

Ο Εθνικός μπαίνει στο 2026 με νέο προπονητή και ελπίδα για ανάκαμψη. Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι αποτέλεσε παρελθόν και προσλήφθηκε ο Πορτογάλος Ρουί Φερέιρα ο οποίος θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο στο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΛ στο Δασάκι.

Με νέους επιθετικούς

Είχαμε και αλλαγές στο ρόστερ. Αποτέλεσε παρελθόν ο Ουκρανός Αντρέι Κράβτσουκ που είναι ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου. Αποκτήθηκαν δύο επιθετικοί ο Ισπανός στράικερ Τσάβι Σιβέριο και ο Ελλαδίτης Χρίστος Γιούσης.

Με ΑΕΛ

Το Σάββατο θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ και θέλει νικηφόρο αποτέλεσμα. Επιστρέφει ο Οφόρι. Εκτός είναι ο Μπαουτίστα λόγω καρτών και οι τραυματίες Τούμπας και Ροντριγκίνιο. Ο Αντερέγκεν είναι με ίωση αλλά ελπίζετε πως θα είναι παρών το Σάββατο.