ΑΕΛ - Απόλλων: Η θέση της Αστυνομίας για τα επεισόδια στη Λεμεσό

Ο Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου, παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ FM 95.0 για τα επεισόδια στη Λεμεσό παραμονές του ντέρμπι ΑΕΛ - Απόλλωνας

Διαβάστε όσα είπε: 

«Προεόρτιο ντέρμπι»: Άγρια συμπλοκή, σώμα με σώμα ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΛ και του Απόλλωνα -Στον ύπνο πιάστηκε η Αστυνομία (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Για τα όσα έγιναν έξω από το σωματείο του Απόλλωνα: «Γύρω στα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι ομάδα κουκουλοφόρων μετέβησαν πεζοί στο οίκημα του σωματείου του Απόλλωνα, όπου έριξαν κροτίδες και αυτοσχέδια εμπρηστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ, ενώ στη συνέχεια συνεπλάκησαν με θαμώνες στο υποστατικό.  Κατά τη διαφυγή τους μέσω της οδού Μεσολογγίου άναψαν φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Στη σκηνή μετέβησαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη ανακριτικό έργο από το ΤΑΕ Λεμεσού το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σύλληψη». 

Αν υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΛ και του Απόλλωνα: «Μάλιστα, ναι».

Αν υπήρχε περιπολικό έξω από το σωματείο του Απόλλωνα: «Υπήρχε περιπολιακή κάλυψη. Κατά τον δεδομένο χρόνο δυστυχώς δεν υπήρχε περιπολικό στον χώρο και συνέβησαν αυτά που είχαν συμβεί. Δεν υπήρχε στατικό περιπολικό έξω από το σωματείο».

Για τα μέτρα που θα λάβει η Αστυνομία τις επόμενες μέρες: «Η ηγεσία έδωσε οδηγίες για να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα και να καλυφθούν οι στόχοι που σχετίζονται με τα δυο σωματεία».

Για τα μέτρα ασφαλείας του Απόλλων-ΑΕΛ: «Ενδεχομένως να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός αστυνομικών στο γήπεδο και στους δρόμους, σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Σαφέστατα θα υπάρξει αστυνόμευση και στην πόλη».

