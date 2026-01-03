Σκέφτεται άλλα, μα δεν πάει για περίπατο με ΑΠΟΕΛ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει για το καλύτερο εκεί που πήρε τον μοναδικό της βαθμό στην τρέχουσα σεζόν

Παίζει με τον ΑΠΟΕΛ αλλά σκέφτεται το παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης με τον Εθνικό στο Δασάκι η Ένωση. Ωστόσο δεν θα πάει για περίπατο στην Λευκωσία αλλά για να παλέψει για το καλύτερο.

Ντεμπούτο Μαρκόφσκι

Με τον Μπόγιαν Μαρκόφσκι στον πάγκο για πρώτη φορά η Ένωση πάει στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ με στόχο το καλύτερο. Η αποστολή των βυσσινί είναι εξαιρετικά δύσκολη και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ο Σκοπιανός τεχνικός θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο σε ένα ματς που η Ένωση είναι το απόλυτο αουτσάιντερ. Παρόλα αυτά το νέο αφεντικό των βυσσινί ελπίζει ότι θα παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ και γενικότερα μια διαφορετική Ένωση μέσα στο 2026.

Ένα βαθμό μόνο στο ΓΣΠ

Η Ένωση προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες στην έδρα της από Κράσαβα, Πάφο και Ακρίτα. Εκτός έδρας πήρε μόνο ένα βαθμό στο 1-1 με τον Ολυμπιακό μέσα στο ΓΣΠ. Και σήμερα ελπίζει πώς θα έχει θετικό αποτέλεσμα ξανά μέσα στο ΓΣΠ αυτή την φορά απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Χωρίς πίεση και άγχος

Η Ένωση είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη και μόνο με θαύμα σώζεται. Συνεπώς πίεση και άγχος δεν υπάρχει στην πλευρά της Ένωσης. Η πίεση είναι στον ΑΠΟΕΛ και αυτό ο Μαρκόφσκι θα επιδιώξει να το εκμεταλλευτεί. Το νέο αφεντικό των βυσσινί θα παίξει με ενισχυμένη την μεσοαμυντική του γραμμή και να κτυπήσει στην κόντρα με αντεπιθέσεις.

Με αλλαγές

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν οι Μουσελιάνι και Δ. Σολωμού. Έτοιμοι να προσφέρουν είναι και οι Καζάν, Κύζας.

Σήμερα ο Σιμονόφσκι

Ο νεοαποκτηθείς Σκοπιανός επιθετικός Μάρκο Σιμονόφσκι έρχεται σήμερα στην Κύπρο. Δεν υπολογίζεται για το σημερινό ματς με τον ΑΠΟΕΛ και θα είναι στην διάθεση του Μαρκόφσκι για το παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης με τον Εθνικό.

