Έμαθε καλά τον τρόπο!

H Πάφος FC πάει αύριο (19:00) σε μία έδρα που της πρόσφερε πολλές χαρές. Το «Αλφαμέγα» είναι σαν το... σπίτι της καθώς στην Ευρώπη πέτυχε σημαντικές επιτυχίες, ενώ όταν εκστρατεύει εκεί για να παίξει με τις ομάδες της Λεμεσού, συνήθως κερδίζει. Αυτό θα επιδιώξει να πράξει ξανά με τον Απόλλωνα, από τον οποίο έχει να χάσει από το 2021.

Έκτοτε, σε οκτώ αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο κέρδισε τις έξι και έφερε ισοπαλία στις άλλες, η μία εκ των οποίων ήταν το 1-1 που την έστειλε στον τελικό του κυπέλλου το 2024. Ταυτόχρονα θέλει να πάρει και μία μικρή εκδίκηση για την ήττα στον α΄ γύρο. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, πέραν του Λάνγκα που είναι στο Κόπα Άφρικα. Είναι όμως παίκτης που δεν λογίζεται στους βασικούς και άρα δεν είναι απώλεια.

Στο μεταξύ, όσον αφορά την ενίσχυση, ακούγονται διάφορα και συγκεκριμένα για τους Νικόλα Ιωάννου και Κάστανο. Η επίσημη θέση είναι πως δεν υπάρχει βιασύνη, ενώ δεν είναι δεδομένο πως θα γίνει μεταγραφή. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το ρόστερ και το μόνο σίγουρο είναι αν γίνουν μεταγραφές θα είναι ουσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Χριστόφορος Ματθαίου.