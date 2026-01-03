ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έμαθε καλά τον τρόπο!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έμαθε καλά τον τρόπο!

Η Πάφος FC πάει καιρός να χάσει από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό

H Πάφος FC πάει αύριο (19:00) σε μία έδρα που της πρόσφερε πολλές χαρές. Το «Αλφαμέγα» είναι σαν το... σπίτι της καθώς στην Ευρώπη πέτυχε σημαντικές επιτυχίες, ενώ όταν εκστρατεύει εκεί για να παίξει με τις ομάδες της Λεμεσού, συνήθως κερδίζει. Αυτό θα επιδιώξει να πράξει ξανά με τον Απόλλωνα, από τον οποίο έχει να χάσει από το 2021.

Έκτοτε, σε οκτώ αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο κέρδισε τις έξι και έφερε ισοπαλία στις άλλες, η μία εκ των οποίων ήταν το 1-1 που την έστειλε στον τελικό του κυπέλλου το 2024. Ταυτόχρονα θέλει να πάρει και μία μικρή εκδίκηση για την ήττα στον α΄ γύρο. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, πέραν του Λάνγκα που είναι στο Κόπα Άφρικα. Είναι όμως παίκτης που δεν λογίζεται στους βασικούς και άρα δεν είναι απώλεια.

Στο μεταξύ, όσον αφορά την ενίσχυση, ακούγονται διάφορα και συγκεκριμένα για τους Νικόλα Ιωάννου και Κάστανο. Η επίσημη θέση είναι πως δεν υπάρχει βιασύνη, ενώ δεν είναι δεδομένο πως θα γίνει μεταγραφή. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το ρόστερ και το μόνο σίγουρο είναι αν γίνουν μεταγραφές θα είναι ουσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Χριστόφορος Ματθαίου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Skysports: «Ο Μουζακίτης είναι ένα από τους μέσους που απασχολούν την Γιουνάιτεντ»

Ελλάδα

|

Category image

Θα δώσει άλλη ώθηση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σκέφτεται άλλα, μα δεν πάει για περίπατο με ΑΠΟΕΛ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έμαθε καλά τον τρόπο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στοχεύοντας μία ιδανική αρχή

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Υπογράφει για τέσσερα χρόνια στην Γκρέμιο ο Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ανοίγει η αυλαία των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά οι δυο τους με φόντο ένα τρόπαιο!

Ελλάδα

|

Category image

Φαβορί, όμως πρέπει να το αποδείξει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επανεκκίνηση με ντέρμπι κορυφής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με νέο «αίμα» για να επιστρέψει δυναμικά

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την στηρίζω»

EUROLEAGUE

|

Category image

Δράση στην Κύπρο και το εξωτερικό - Οι μεταδόσεις της ημέρας (03/01)

TV

|

Category image

Μίλησε στην αρχή και στο τέλος ο ψυχωμένος Ολυμπιακός και έφυγε με νίκη-δήλωση από την ντερμπάρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη