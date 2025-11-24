(ΕΠ 3) After Derby: Black Weekend για τους πρωτευουσιάνους!
Διαθέσιμο το τρίτο επεισόδιο του ΠΟΛcast του αθλητικού τμήματος του ΠΟΛΙΤΗ με τους Χριστόφορο Χριστοφη και Αντρέα Ψάλτη
Η 11η αγωνιστική των τριών ντέρμπι και τα νέα βαθμολογικά δεδομένα. Η νίκη πρωτιάς της Πάφου επί του Άρη και η αγωνιστική χωρίς ίχνος έκπτωσης για τις ομάδες της πρωτεύουσας. Το άλμα των Λεμεσιανών και το διπλό ανάσας της Ανόρθωσης.
Δείτε όλα τα σχόλια για τα σπουδαία ματς του ΠΣΚ στο βίντεο πιο κάτω: