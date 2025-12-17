Συνεχίστηκε η… κακή συνήθεια της Τσέλσι με τις κάρτες, πάλι βγαίνει νοκ-άουτ ο Καϊσέδο!

Στην Τσέλσι η φετινή κατάσταση με τις κόκκινες και τις στιγμές που οι ποδοσφαιριστές της χάνουν τελείως το μυαλό τους και αναγκάζουν τον Μαρέσκα να ψάχνει για λύσεις στα κενά που προκαλούνται, έχει… ξεφύγει.

Και αυτή η κακή συνήθεια συνεχίστηκε και στο Λιγκ Καπ, με ποδοσφαιριστή που είχε μόλις επιστρέψει στη δράση, αφού απουσίαζε για κάρτες! Έπειτα από τη δίκαιη αποβολή του στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ο πολύτιμος χαφ των «μπλε» βρέθηκε ξανά στα πλάνα του προπονητή του για το Λιγκ Καπ, αλλά θα λείψει ξανά από τα ημιτελικά της διοργάνωσης!

Ο Καϊσέδο είχε «κιτρινιστεί» για διαμαρτυρία νωρίτερα στο φετινό τουρνουά, πήρε κάρτα και για ειρωνικό χειροκρότημα προς τον ρέφερι του προημιτελικού με τους «bluebirds» και θα χάσει το πρώτο από τα δυο ματς των ημιτελικών του θεσμού για τους Παγκόσμιους Κυπελλούχους!

