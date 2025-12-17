ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Nα βγάλουν τα βαρίδια και να βάλουν... φτερά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Απότο ένα κρίσιμο παιχνίδι πάνε στο επόμενο!

Στον ΑΠΟΕΛ αυτή τη φορά θα πάνε κόντρα στα προγνωστικά προσπαθώντας να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη απέναντι την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος, την Πάφος FC, και μάλιστα μέσα στην έδρα της. Βέβαια, για να γίνει αυτό, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να βάλουν... φτερά στα πόδια τους και όχι βαρίδια, όπως είχαν στο παιχνίδι με την ομάδα του Ύψωνα.

Εναντίον της Πάφου ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία αναμένεται ότι θα προβεί σε αλλαγές καθώς εξέτισαν την ποινή τους και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν οι Μάγιερ και Τομάς, ενώ εκτός απροόπτου στη διάθεσή του προπονητή θα βρίσκεται και ο Ντάλσιο. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα πρέπει να τρέχει ασταμάτητα και να βάζει πίεση στους αντιπάλους σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, κι από αυτή τη παράμετρο θα γίνει και η επιλογή της ενδεκάδας.

Ο ΑΠΟΕΛ θέλει πάση θυσία να σταματήσει ο κατήφορος των τελευταίων αγωνιστικών και θα επιδιώξουν να το πετύχουν στον πιο δύσκολο φετινό τους αγώνα! Μπορεί οι περισσότεροι να μην πιστεύουν ότι οι γαλαζικιτρινοι μπορεί να πετύχουν την Κυριακή τέτοιο πράγμα, όμως οι παίκτες θα προσπαθήσουν αυτή τη φορά να τα καταφέρουν και να σβήσουν τις καλές εικόνες που δημιουργήθηκαν στο 0-0 με την Ε.Ν. Ύψωνα.

Στην Πάφο ο Λαΐφης θα τεθεί επικεφαλής της αμυντικής γραμμής και δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα εναντίον της Ένωσης, ενώ ίσως γίνουν και μια - δύο αλλαγές που δεν τις περιμένει κανείς...

