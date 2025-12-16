ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτό το συμβόλαιο θα υπογράψει ο Λοσάντα στον Απόλλωνα

Η διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογράψει ο 43χρονος προπονητής

Στην Κύπρο αναμένεται ο Eρνάν Λοσάντα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του Απόλλωνα και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των γαλάζιων.

Εξ όσων φαίνεται τα πάντα είναι συμφωνημένα και πλέον απομένουν μόνο υπογραφές ώστε ο 43χρονος να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα δουλέψει στους γαλάζιους από την Αργεντινή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από Μέσα στο εξωτερικό, ο Λοσάντα θα υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της σεζόν, με την προοπτική να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών και την επόμενη χρονιά.

