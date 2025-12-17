Την Πέμπτη (18/12/25) οι βραβεύσεις Μαθητικού Σχεδιασμού τής ΚΟΕΑΣ

Το βράδυ της Πέμπτης (18/12, 18:30) στην Αίθουσα «Σόλωνα Τριανταφυλλίδη» στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί η τελετή βραβεύσεων του Μαθητικού - Σχεδιασμού τού 2025.

Το να συνδυάζει ένα παιδί τη μάθηση με τον αθλητισμό, αποτελεί ιδανική συνθήκη για να μπει στην κοινωνία με πειθαρχία, μαχητικότητα και εκμάθηση της διαβίωσης σε ομάδα και αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε δυσκολιών, τα οποία μπορούν να το κάνουν πολύ πιο δυνατό και σωματικά και ψυχικά. Η ΚΟΕΑΣ, για να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, τους παρέχει ακόμα ένα κίνητρο, που είναι η οικονομική επιβράβευσή τους για τις επιτυχίες τους σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης (18/12) θα απονεμηθούν οι επιταγές σε όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν στο 2025. Κατά σειρά θα επιβραβευθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

- Συμμετοχή στις εθνικές ομάδες Παίδων - Κορασίδων

- Πρώτη νίκη στους Παγκύπριους Αγώνες Παίδων - Κορασίδων

- 2η και 3η νίκη στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών - Γυναικών

- Πρώτη νίκη στους Παγκύπριους Αγώνες Εφήβων - Νεανίδων

- Παγκύπρια ρεκόρ στο 2025 στην κατηγορία Παίδων - Κορασίδων

- Εξασφάλιση ορίου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 τού 2026

- Μετάλλια στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα Κ15

- Πρώτη νίκη στην αθλητική συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας Κ18

- Μετάλλια στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες

- Πρώτη νίκη στους Παγκύπριους Αγώνες Ανδρών - Γυναικών

- Συμμετοχή με όριο στο Ευρωπαϊκό Κ20

- Μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας

Τιμή στο παρελθόν...

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΚΟΕΑΣ θα βραβεύσει με πλακέτα αυτούς οι οποίοι διακρίθηκαν στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες και στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Εφήβων - Νεανίδων πριν από 50 χρόνια. Τη φετινή χρονιά θα βραβευτούν όλοι όσοι είχαν επιτυχίες το 1975.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΑ: Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μετέχει έμπρακτα στις βραβεύσεις της ΚΟΕΑΣ, τιμώντας με το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ, στη μνήμη Νικκή Γεωργίου, τον κορυφαίο Έφηβο αθλητή στα 400μ. Στο 2025 τον καλύτερο χρόνο στα 400μ. κατέγραψε ο Μάρκος Αντωνιάδης του ΓΣΟ, με 47.15.

Η βραδιά θα κλείσει με την ανάδειξη και βράβευση του κορυφαίου Έφηβου αθλητή και της κορυφαίας Νεάνιδας αθλήτριας στο 2025.