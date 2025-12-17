Πέντε ομάδες δίνουν «μάχη» για τον Σεμένιο
Ο Αντουάν Σεμένιο αποτελεί το πιο «hot» όνομα στην Αγγλία ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, αφού πέντε ομάδες μάχονται για την απόκτησή του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TalkSport», για τον 25χρονο εξτρέμ της Μπόρνμουθ, έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ, οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ και η Τότεναμ.
Η συμφωνία του Σεμένιο με την Μπόρνμουθ προβλέπει ρήτρα αγοράς ύψους 65 εκατ. λιρών για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και η «μάχη» για την απόκτησή του είναι μεγάλη.
Ο Σεμένιο την φετινή σεζόν αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της Μπόρνμουθ, αφού ο Γκανέζος εξτρέμ σε 16 εμφανίσεις έχει σημειώσει εφτά γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.
