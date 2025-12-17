Πέντε ομάδες δίνουν «μάχη» για τον Σεμένιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TalkSport», για τον 25χρονο εξτρέμ της Μπόρνμουθ, έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ, οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ και η Τότεναμ.

Η συμφωνία του Σεμένιο με την Μπόρνμουθ προβλέπει ρήτρα αγοράς ύψους 65 εκατ. λιρών για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και η «μάχη» για την απόκτησή του είναι μεγάλη.

Ο Σεμένιο την φετινή σεζόν αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της Μπόρνμουθ, αφού ο Γκανέζος εξτρέμ σε 16 εμφανίσεις έχει σημειώσει εφτά γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.

SDNA