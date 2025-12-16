Πριν φτιαχτούν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα μόνο εφτά δεν άλλαξαν...

Μετά και την απομάκρυνση του Σωφρόνη Αυγουστή από τον πάγκο του Απόλλωνα, πλέον έγιναν εφτά οι ομάδες που δεν συνεχίσουν με τον προπονητή που ξεκίνησαν την τρέχουσα σεζόν.

Δηλαδή οι μισές από τις ομάδες της Cyprus League by Stoiximan.

Με τον προπονητή που ξεκίνησαν το καλοκαίρι συνεχίζουν οι προπονητές της πρώτης πεντάδας: Χουάν Κάρλος Καρσέδο (Πάφος FC), Xένινγκ Μπεργκ (Ομόνοια), Άρτζιομ Ράτζκοφ (Άρης), Ιμανόλ Ιδιάκεθ (ΑΕΚ) και Πάμπλο Γκαρσία (ΑΠΟΕΛ), καθώς και οι Γιώργος Κωστή (Ολυμπιακός) και Μαρίνος Σατσιάς (Ομόνοια Αραδίππου).