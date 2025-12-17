Βοηθός του Λοσάντα στον Απόλλωνα ένας παλιός γνώριμος!

Ο Σεμπάστιαν Σέτι θα αναλάβει ρόλο βοηθού του νέου προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάντα.

Ο Αργεντινός τεχνικός με πολωνικές ρίζες έχει παρελθόν στον σύλλογο, καθώς υπήρξε μέλος του ρόστερ της ομάδας τη σεζόν 2012-13. Δώδεκα χρόνια μετά, οι δρόμοι του με τον Απόλλωνα ξανασμίγουν, αυτή τη φορά σε διαφορετική θέση.

Από το 2019 και όταν κρέμασε τα παπούτσια του ο 41χρονος ασχολείται με την προπονητική, και βρίσκεται στο πλάι του Λοσάντα.

Α.Β.