Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στον τελικό του Intercontinental Cup

Τελικός του Intercontinental Cup απόψε στις 19:00 ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Φλαμένγκο στο «Αλ Ραγιάν Στέιντιουμ» του Κατάρ, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των Γάλλων προσφέρεται σε απόδοση 1.75 από την Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.04 και η νίκη των Βραζιλιάνων στα 5.52. Το να κριθεί ο νικητής στην παράταση προσφέρει απόδοση 9.25 για την Παρί και 20.00 για την Φλαμένγκο, ενώ αν κριθεί στα πέναλτι δίνεται απόδοση 13.00 για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε με το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.75. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχουν οι Κβαρατσχέλια και Αρασκαέτα πέραν του 0,5 σουτ εντός εστίας, αποτιμάται στα 3.20.

