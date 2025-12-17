Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στον τελικό του Intercontinental Cup

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Τελικός του Intercontinental Cup απόψε στις 19:00 ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Φλαμένγκο στο «Αλ Ραγιάν Στέιντιουμ» του Κατάρ, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των Γάλλων προσφέρεται σε απόδοση 1.75 από την Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.04 και η νίκη των Βραζιλιάνων στα 5.52. Το να κριθεί ο νικητής στην παράταση προσφέρει απόδοση 9.25 για την Παρί και 20.00 για την Φλαμένγκο, ενώ αν κριθεί στα πέναλτι δίνεται απόδοση 13.00 για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε με το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.75. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχουν οι Κβαρατσχέλια και Αρασκαέτα πέραν του 0,5 σουτ εντός εστίας, αποτιμάται στα 3.20.

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

