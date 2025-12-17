BINTEO: Φωτοβολίδες τραυμάτισαν τρεις ποδοσφαιριστές σε αγώνα ομάδων Κ18 στη Γαλλία

Η γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατούσε από νωρίς στο στάδιο της Μουζέν, που φιλοξενούσε τον αγώνα της ομάδας Κ18 του συλλόγου με την αντίστοιχη της Μπαστιά για το Κύπελλο Γαλλίας (Coupe Gambardella Κ18) δεν προμήνυε με τίποτα αυτά που συνέβησαν στο Β' ημίχρονο και οδήγησαν τρεις ποδοσφαιριστές στο νοσοκομείο, αλλά και την οριστική διακοπή του αγώνα.

Όταν στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 το γήπεδο πήρε φωτιά κυριολεκτικά. Νεαροί οπαδοί της τοπικής ομάδας άναψαν καπνογόνα, αλλά δεν έμειναν εκεί καθώς εκτόξευσαν με ειδικά στυλό, φωτοβολίδες οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ποδοσφαιριστών των φιλοξενούμενων και πανικό στον αγωνιστικό χώρο.

Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους ποδοσφαιριστές της Μπαστιά, τρεις εξ αυτών χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την όραση τους, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά και τις δύο ομάδες με επίσημες ανακοινώσεις να εκφράζουν την οργή τους για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ η Μπαστιά εκδήλωσε την πρόθεση της να καταθέσει μηνύσεις.

