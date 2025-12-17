«Δεσμευόμαστε ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και υπευθυνότητα»

Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος των πρασίνων για το εγχείρημα του Foundation, Σταύρος Παπασταύρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

«Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (16/12) στην κατάμεστη αίθουσα του Pavilion Hall το ετήσιο GALA DINNER του OMONOIA Foundation, στο οποίο συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ που θα αξιοποιηθεί για τις δράσεις και ενέργειες του Ιδρύματος για το έτος 2026.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του GALA DINNER παραδόθηκαν δύο αυτοκίνητα για τις καθημερινές ανάγκες της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, τα οποία παρέλαβαν οι κυρία Θέμιδα Ανθοπούλου (Πρόεδρος ΚΥΣΟΑ) και η κυρία Τασούλα Γεωργιάδου (Πρόεδρος του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου). Τα δύο αυτοκίνητα αποτελούν δωρεά του OMONOIA Foundation και του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης, Giant Heart και τα παρέδωσαν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Σταύρος Παπασταύρου και ο Country Manager της Novibet, Κωνσταντίνος Ζένιος.

Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα με υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και ευθύνης έναντι σε ανθρώπους που περνούν δύσκολα, σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ευρύτερα στην κοινωνία του τόπου. Έδωσαν το παρόν τους περίπου 350 άτομα, φίλοι και συνεργάτες του OMONOIA Foundation.

Ο Πρόεδρος του ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation, Σταύρος Παπασταύρου, στον χαιρετισμό του σημείωσε ανάμεσα σε άλλα: «Η Ιδέα για την ίδρυση του OMONOIA Foundation ξεκίνησε πριν δύο χρόνια από ένα Χριστουγεννιάτικο δείπνο με φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και πλέον συνεχώς εξελίσσεται. Σήμερα, μεγάλες εταιρείες μέχρι ιδιώτες, όλοι έχετε την ίδια αξία για εμάς. Διότι ξέρουμε ότι προσφέρετε ό,τι μπορείτε. Η αποψινή βραδιά αποδεικνύει ότι όταν πολλοί άνθρωποι προσφέρουν, το αποτέλεσμα είναι πολλαπλάσιο. Κάθε εισφορά μετατρέπεται σε πραγματική βοήθεια: σε παιδιά, σε οικογένειες, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη σήμερα, όχι αύριο. Δεν σπαταλούμε χρήματα, δεν έχουμε μισθούς και κανείς δεν χρεώνει για τον χρόνο που επενδύει στο Ίδρυμα. Ως ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation δεσμευόμαστε ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και υπευθυνότητα. Το όραμά μας μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η κοινότητα των ανθρώπων που στέκονται δίπλα μας. Στόχος μας είναι το OMONOIA Foundation να αγκαλιαστεί από ακόμη περισσότερο κόσμο, όχι μόνο φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά από όλη την κοινωνία της Κύπρου».

Από την πλευρά του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του OMONOIA Foundation, Θεόδωρος Κρίγγου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ίδρυμα δημιουργήθηκε για να δώσει δομή, συνέχεια και ουσία στη διαχρονική προσφορά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας είναι το Dream Green initiative. Μια πρωτοβουλία που δίνει σε παιδιά που δοκιμάζονται σοβαρά από τη ζωή τη δυνατότητα να ζήσουν ένα όνειρο, να νιώσουν χαρά, δύναμη και ελπίδα. Με την ίδια προσέγγιση, το OMONOIA Foundation προχωρεί σε συνεργασίες με καταξιωμένα ιδρύματα και οργανισμούς, όπως ο ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Σύνδεσμος Αυτισμού Κύπρου, το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, τα Charity Idols, το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ και η πλατφόρμα ABLEBOOK. Παράλληλα, το Ίδρυμα έχει ήδη προχωρήσει στη χορήγηση υποτροφιών, επενδύοντας έμπρακτα στην εκπαίδευση, την ισότιμη πρόσβαση και τις ευκαιρίες για ένα καλύτερο αύριο. Επίσης, το OMONOIA Foundation αναπτύσσει σχέσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών με καταξιωμένα ευρωπαϊκά ιδρύματα, όπως το Celtic Foundation, αντλώντας εμπειρία και γνώση που προσαρμόζεται στα δεδομένα της Κύπρου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Πρόεδρο, κ. Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από το όραμα και τη δημιουργία του OMONOIA Foundation».

Ξεχώρισε από τη βραδιά η διαδικασία των δημοπρασιών την οποία ανέλαβε ο δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπητός καλλιτέχνης, Λούης Πατσαλίδης, με την ομάδα της σατιρικής εκπομπής του OMONOIA TV, Ψαθαρκά, με τους δημοφιλείς και αγαπητούς καλλιτέχνες Βασίλη Μιχαήλ, Μάριο Στυλιανού και Κωνσταντίνο Γαβριήλ, προσφέροντας άφθονο γέλιο και ατάκες που… έγραψαν.

Σημαντική για την επιτυχία της εκδήλωσης υπήρξε η στήριξη των χορηγών της βραδιάς, τους οποίους το OMONOIA Foundation ευχαρίστησε και τίμησε ως ακολούθως:

Μεγάλος χορηγός της βραδιάς (Διαμαντένιος Χορηγός) ήταν η MALLOUPPAS GROUP, την οποία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της, κ. Πόλυς Μαλλούππας.

Την εκδήλωση στήριξε και το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Giant Heart της Novibet, ως Πλατινένιος Χορηγός και εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νίκο Παπαδόγλου, General Manager της Novibet.

Η TROCKLAND MANAGEMENT ήταν Χρυσός Χορηγός της εκδήλωσης και εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόσωπο της εταιρίας, κ. Μάριο Στυλιανού.

Η εταιρία MULTIMARINE SERVICES ήταν Χρυσός Χορηγός της εκδήλωσης και εκπροσωπήθηκε από τον CEO της εταιρίας, κ. Ειρηναίο Φωκά.

Το LAIKO GROUP ήταν Χρυσός Χορηγός της εκδήλωσης και εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μίνω Χαραλάμπους, Πρόεδρο του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΟΥ.

Το PAVILION, που φιλοξένησε την εκδήλωση, ήταν Πλατινένιος Χορηγός της και εκπροσωπήθηκε από τον Ιδιοκτήτη, κ. Χρίστο Μιχαηλίδη.

Η UNLIMIT ήταν Ασημένιος Χορηγός της εκδήλωσης και εκπροσωπήθηκε από τον κ. Alexandru Baluta, Partners Account Manager της εταιρίας.

Τα εργαλεία INGCO ήταν Ασημένιος Χορηγός της εκδήλωσης και εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή, κ. Νικόλα Κωνσταντίνου.

Η βραδιά έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης το οποίο ανέλαβαν οι δημοφιλείς τραγουδιστές, Σταύρος Κωνσταντίνου και Γιάννης Κρητικός, ενώ τη μουσική που συνόδευε τη βραδιά την επιμελήθηκε ο DJ Peris».