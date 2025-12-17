ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτη για τον Ζαφείρη με τα «ασπρόμαυρα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χρήστος Ζαφείρης πραγματοποίησε στη Νέα Μεσημβρία την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης από 01/01 θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, ωστόσο ο διεθνής μέσος βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα». Ο Ζαφείρης δεν γλίτωσε από το καθιερωμένο φατούρο που δέχονται όλα τα νέα πρόσωπα στην ομάδα.

Να θυμίσουμε πως ο Έλληνας μέσος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά» με περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Με τον Χρήστο Ζαφείρη να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με το Μαρκό στο γήπεδο της Τούμπας για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26. Η τελευταία προπόνηση πριν το επικείμενο παιχνίδι περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι κι έξτρα πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Οι Λόβρεν, Α.Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε υποβλήθηκαν σε θεραπεία».

