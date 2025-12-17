ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει και αγοράζει ομάδα ο Χόρνερ; - Σενάρια-«φωτιά»...

Ο Κρίστιαν Χόρνερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται σε συζητήσεις για μια πιθανή επιστροφή στη Formula 1 σε επίπεδο ιδιοκτησίας, την ώρα που δημοσιεύματα τον συνδέουν με την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Alpine.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, το επενδυτικό fund Otro Capital εξετάζει την πώληση του 24% που κατέχει στην ομάδα του Ένστοουν, με τον Χόρνερ να συγκαταλέγεται στους ενδιαφερόμενους, μαζί με άλλους επενδυτές.

«Όταν ρωτήθηκε, ο Χόρνερ δεν αρνήθηκε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Renault ή την Alpine, ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω», αναφέρει το ολλανδικό δημοσίευμα.

Εκπρόσωπος της Alpine απάντησε λακωνικά, σημειώνοντας ότι η ομάδα «δεν σχολιάζει ποτέ δημόσια τέτοιου είδους ιστορίες».

Άλλα ρεπορτάζ, μεταξύ αυτών και της Equipe, αναφέρουν ότι ο Φλάβιο Μπριατόρε δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο εμπλοκής του Χόρνερ, προσθέτοντας πως και η Renault ενδέχεται να μην επιθυμεί μια νέα συνεργασία με τον Βρετανό.

Σε πρακτικό επίπεδο, πάντως, η Alpine θα αποτελούσε μια λογική επιλογή για τον Χόρνερ, καθώς η έδρα της ομάδας στη Formula 1 βρίσκεται κοντά στο σπίτι του στην Οξφορντσάιρ.

Οι απόψεις για την «κληρονομιά» του Χόρνερ παραμένουν διχασμένες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το επιθετικό στυλ διοίκησής του έβλαψε τελικά τη Red Bull, ενώ άλλοι επικαλούνται το παλμαρέ του και μάλιστα εκτιμούν ότι ο Μαξ Φερστάπεν θα μπορούσε να είχε κατακτήσει τον τίτλο του 2025 αν ο Χόρνερ, και όχι ο Λοράν Μεκίς, παρέμενε στο τιμόνι της ομάδας.

Ο Μεκίς, πάντως, απορρίπτει την άποψη ότι η Red Bull έχει «μαλακώσει» χωρίς τον Χόρνερ. «Δεν ξέρω αν η Red Bull ήταν πιο επιθετική στο παρελθόν», δήλωσε. «Τελικά, το 2025 είχαμε μια δίκαιη και καθαρή μάχη και αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο θέλω να αγωνίζομαι.

Συνεχίζουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας στα όρια, και μερικές φορές και πέρα από αυτά. Όταν όμως μιλάμε για fair play, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούν να συνυπάρχουν: κορυφαίες επιδόσεις και ταυτόχρονα σεβασμός προς τους αντιπάλους».

 

Διαβαστε ακομη