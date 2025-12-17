Η γλυκόπικρη γεύση και η πρόκληση

Ένα αποτέλεσμα που αφήνει γλυκόπικρη γεύση στους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι έχασαν έδαφος και βρίσκονται στο -6 από την κορυφή. Σε ένα παιχνίδι-ντέρμπι, στο οποίο η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά και να χάσει, η ισοπαλία δεν αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, οι παίκτες του οποίου ναι μεν κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, αυτή όμως δεν ήταν αρκετή για το τρίποντο.

Το αρχικό σχήμα που παράταξε ο Ισπανός τεχνικός προκάλεσε απορίες. Ήταν σαν να έδινε την εντύπωση ότι μεγαλύτερη σημασία έχει ο ευρωπαϊκός αγώνας της Πέμπτης. Στην πορεία, όμως, φάνηκε ότι η επιλογή του Αμίν ήταν σωστή, με τον νεαρό να έχει το δοκάρι και γενικά να ταλαιπωρεί την άμυνα της Ομόνοιας. Επίσης, ο Καμπρέρα πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, το οποίο αναμένεται να του δώσει καλή ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Αντίθετα, η επιλογή Γκαρσία αποδείχθηκε λανθασμένη, αφού ο Ισπανός μπακ φάνηκε ανέτοιμος κι επηρεασμένος από την πολύμηνη αποχή του λόγω τραυματισμού. Εξού και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα.

Πάντως, μπορεί η ομάδα να έμεινε κάπως πίσω από την κορυφή, θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι έχει καταφέρει να φέρει εις πέρας ένα εξαιρετικά απαιτητικό και αμείλικτο αγωνιστικό πρόγραμμα. Από τον περασμένο Ιούλιο έχει δώσει συνολικά 27 επίσημα παιχνίδια (πρωτάθλημα, Ευρώπη, Σούπερ Καπ), ενώ παραμένει αήττητη στους τελευταίους 13 αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις. Η τελευταία της ήττα ήταν στις 5 Οκτωβρίου από την Πάφος FC στη Λάρνακα. Οι συχνοί μυϊκοί τραυματισμοί είναι απότοκο του βαρυφορτωμένου προγράμματος, με την ομάδα να χρειάζεται «ενέσεις ενίσχυσης» στην επικείμενη μεταγραφική περίοδο.

Παιχνίδι - ορόσημο

Η προσοχή όλων στην ΑΕΚ στρέφεται πλέον στον αυριανό (22.00) αγώνα με τη Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας στην «Αρένα». Ένα παιχνίδι – ορόσημο για τους Λαρνακείς, αφού μΕ ενδεχόμενη νίκη θα πάρουν, κατά πάσα πιθανότητα, το εισιτήριο για τους «16» του Conference League (για δεύτερη φορά στην ιστορία τους). Ενόψει της αναμέτρησης αυτής υπάρχει θέμα στα χαφ, αφού τραυματίστηκε ο Σουάρες, τιμωρημένος είναι ο Πονς, ενώ δεδομένη είναι και η απουσία του τραυματία Ρόντεν. Αμφίβολος παραμένει ο Σαμπορίτ.