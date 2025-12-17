Ενδιαφέρον Παναθηναϊκού για Κέπα!

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού είναι η απόκτηση τερματοφύλακα, κάτι που φάνηκε εξ αρχής και από τις επαφές που έγιναν για τον Χρήστο Μανδά.

Ένα νέο όνομα που ήρθε στο προσκήνιο για το «Τριφύλλι» είναι αυτό του Ισπανού Κέπα, που ανήκει στην Άρσεναλ και είναι ουσιαστικά ανενεργός στους «Κανονιέρηδες», αφού έχει καταγράψει μόλις 2 συμμετοχές.

Πρόκειται για έναν γκολκίπερ τον οποίον γνωρίζει καλά ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ υπάρχει πληροφόρηση από την Αγγλία ότι και ο ίδιος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τους Λονδρέζους, είτε με την μορφή του δανεισμού, είτε με κάποιο χαμηλό ποσό, ώστε να βρεθεί σε μια ομάδα που θα έχει χρόνο συμμετοχής. Το συμβόλαιό του μάλιστα είναι τέτοιο που δεν αποτελεί εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει μια ερώτηση στην πλευρά της Άρσεναλ και μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση, με έναν τερματοφύλακα τοπ κλας, που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο Κέπα ανήκει στην ίδια μανατζερική στέγη με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο σε όποια επαφή.

