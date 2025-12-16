Πλήρωσε το τίμημα...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΛ ήταν αγνώριστη και στο ΓΣΠ χάθηκαν δύο σημαντικοί βαθμοί

Είχε καιρό να προβληματίσει έτσι με την εμφάνισή της η ΑΕΛ. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στην αναμετρησή της με τον Ολυμπιακό, δεν... βλεπόταν και χάθηκε η ευκαιρία να κερδίσει και να βγει ιδιαίτερα... κερδισμένη. Γιατί ναι μεν στόχος είναι να μπει στην εξάδα αλλά παράλληλα να έχει ρεαλιστικές ελπίδες εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Τώρα είναι στο -5, όμως κάθε χαμένος βαθμός σε αυτόν τον β΄ γύρο μετρά περισσότερο μιας και λιγοστεύουν τα παιχνίδια.

Το 0-0 στο ΓΣΠ άφησε πικρή γεύση μιας και όλα τα δεδομένα του ματς γύρισαν υπέρ της και δεν αξιοποίησε το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Κάποιες φορές, ακόμη και να μην παίξεις καλά, μπορείς να κερδίσεις αλλά στην περίπτωση της ΑΕΛ πληρώθηκε το... τίμημα.

Μπροστά της έχει τη δύσκολη αποστολη με την ΑΕΚ την ερχόμενη Δευτέρα (22/12). Αναζητά μία υπέρβαση ώστε να δείξει πως μπορεί να κοιτάξει πιο ψηλά. 

