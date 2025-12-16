Με το σταγονόμετρο, δύσκολα...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ανόρθωση σκοράρει λιγότερο από ένα γκολ ανά μέσο όρο

Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να αντιληφθείς ότι επιθετικά η Ανόρθωση είναι σε... απόγνωση. Τα δώδεκα γκολ σε δεκατέσσερα ματς είναι από τους λόγους που έχει βρεθεί ξανά εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Και μπορεί με τον Απόλλωνα να μην ήταν κακός ο βαθμός (0-0), με την Ομόνοια Αραδίππου όμως ηττήθηκε και αυτό αποτέλεσε πισωγύρισμα.

Ο Σένσι με τέσσερα γκολ είναι πασιφανές πως δεν μπορεί μόνος να τραβήξει το κουπί στο σκοράρισμα. Άλλωστε δεν είναι και επιθετικός. Ο Βούκιτς, που μετρά άλλα τρία, δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με τα δίχτυα σε 900 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, βρήκαν δίχτυα επίσης οι μεσοεπιθετικοί Ρόσα, Αμποάγκι, ενώ άλλα τρία ήρθαν από τους αμυντικούς Καραμανώλη, Κίκο και Φουρτάδο. Επιβάλλεται να έρθει βοήθεια και από άλλους, ειδάλλως η κατάσταση θα γίνει πιο... επικίνδυνη.  

