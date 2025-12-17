ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τον άφησαν «εκτεθειμένο» και οι παίκτες

Η αστάθεια δεν ήταν θέμα μόνο του Αυγουστή

Ο Απόλλωνας έχει σοβαρή αστάθεια και είναι ένας από τους λόγους που ήρθε το διαζύγιο με τον Σωφρόνη Αυγουστή, έπειτα από ένα χρόνο συνεργασίας, στην τρίτη του θητεία.

Η ευθύνη όμως δεν βαραίνει μόνο τον Κύπριο τεχνικό για το γεγονός πως οι προσδοκίες για πολύ περισσότερα τη φετινή σεζόν, για την ώρα είναι πολύ μακριά.

Είναι αρκετοί οι παίκτες που δεν πρόσφεραν τα αναμενόμενα. Ειδικά οι νεοφερμένοι. Μπορεί κάλλιστα να πει κάποιος πως τον άφησαν «εκτεθειμένο», παρόλο που τους πίστεψε…

Χ.Χ

