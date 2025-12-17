ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασε η σύζυγος του Ραφίνια για τα βραβεία της FIFA: «Μήπως ο άντρας μου είναι μπασκετμπολίστας;»

Ο Ραφίνια έμεινε εκτός της κορυφαίας ενδεκάδας της FIFA, παρά την εξαιρετική του σεζόν με την Μπαρτσελόνα, προκαλώντας την οργή της συζύγου του, Ναταλία Ροντρίγκες.

Η σύζυγος του Ραφίνια, Ναταλία Ροντρίγκες, ξέσπασε για ακόμα μια φορά, καθώς ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έμεινε εκτός της κορυφαίας ενδεκάδας στα βραβεία της FIFA. 

Πρόκειται για μια «ηχηρή» απουσία, αφού ο Βραζιλιάνος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν, στην κατάκτηση της La Liga, του Copa del Rey αλλά και του Ισπανικό Super Cup.

Στην ενδεκάδα βρέθηκαν οι συμπαίκτες του Πέδρι και Λαμίν Γιαμάλ, καθώς και οι Ντεμπελέ, Μπέλινγχαμ και Κόουλ Πάλμερ, αλλά όπως φάνηκε για τον Ραφίνια... δεν υπήρχε χώρος, παρά το γεγονός πως την περσινή σεζόν πέτυχε 18 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ σε 36 ματς, ενώ είχε αναδειχθεί και κορυφαίος παίκτης της La Liga.

Η Ναταλία χαρακτήρισε την απόφαση «αδικία», ρωτώντας με χιούμορ τους ακολούθους της στο Instagram, «Μήπως ο Ραφίνια παίζει μπάσκετ;», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «δεν προσπαθούν καν να το κρύψουν, δεν άξιζε να είναι στην ενδεκάδα;».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ραφίνια είχε θεωρηθεί φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα (τελικά πήρε την 5η θέση), ενώ το βραβείο κατέληξε στον Ντεμπελέ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γαλλίας, το Κύπελλο και το Champions League με την Παρί.

Παρόλαυτα, ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως δεν επηρεάζεται από τις διακρίσεις και τα ατομικά βραβεία: «Αξίζω πολύ περισσότερα, αλλά αυτά είναι ατομικά βραβεία και συλλογικά χάσαμε το Champions League. Δεν μπορώ να ελέγξω αυτά. Εγώ ελέγχω μόνο όσα γίνονται στο γήπεδο. Έκανα ό,τι μπορούσα και θα συνεχίσω να προσπαθώ».

