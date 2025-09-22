LIVE: ΑΕΚ - Άρης 2-1

Αγώνας με μεγάλο ενδιαφέρον διεξάγεται στην «Αρένα» όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Λάρνακας ψάχνει επιστροφή στις νίκες μετά την πρεμιέρα ώστε να ανέβει στα ψηλά διαζώματα της βαθμολογίας την ώρα που η «ελαφρά ταξιαρχία» θέλει να συνεχίσει το απόλυτο στα τρίποντα και, κάνοντας το 4/4, να βρεθεί ξανά μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

26' ΓΚΟΛ, 2-1 η ΑΕΚ με γκολάρα του Ιβάνοβιτς! Συνέκλινε από αριστερά, ντρίμπλαρε τον Καλούλου και με τρομερό φαλτσαριστό πλασέ νίκησε τον Βανά.

21' Σουτ του Ιβάνοβιτς, δύσκολη απόκρουση του Βανά.

18' Ακυρώνει την απόφασή του για κόκκινη ο Φωτίου, δείχνει κίτρινη στον Κβιλιτάια.

-Κλήθηκε για on-field review ο ρεφ Φωτίου από τον VAR Χριστοφόρου.

15' Αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Κβιλιτάια! Για φάουλ στον Ρόντεν. Αυστηρή απόφαση.

13' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η ΑΕΚ με εκτέλεση πέναλτι του Μιλίτσεβιτς.

12' Πέναλτι για την ΑΕΚ. Για ανατροπή του Ρόντεν από τον Χαραλάμπους.

10' Ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Ιβάνοβιτς, μάζεψε ο Βανά.

8' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Άρης με τον ΜακΚόσλαντ! Με κοντινό πλασέ από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από γύρισμα του Κακουλλή.

7' Επικίνδυνη μπαλιά του Μιραμόν από δεξιά, έδιωξε σωτήρια ο Γιαγκό προ του Καμπρέρα.

-Ξεκίνησε ο αγώνας.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Ναλί, Μιραμόν, Λέδες, Ρόντεν, Πονς, Ιβάνοβιτς, Καμπρέρα.

ΑΡΗΣ: Βανά, Καλούλου, Γιαγκό, Μπαλογκούν, Κορέια, Μουσούντα, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Κβιλιτάια.

ΣΚΟΡΕΡ: 13΄ πεν. Μιλίτσεβιτς, 26΄ Ιβάνοβιτς / 8΄ ΜακΚόσλαντ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 16΄ Χάμπος, 17΄ Κβιλιτάια

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης