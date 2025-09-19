Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σέντρα σήμερα Παρασκευή στην 4η αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan
Δείτε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων:
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας - FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
19:00 Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση Αμμοχώστου
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος FC
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού