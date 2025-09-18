Η απόλυτη αποθέωση για τον Ντε Μπρόινε στην επιστροφή του στο Μάντσεστερ

Η κληρωτίδα του Champions League είχε κέφια (ακόμη και αν πλέον οι κληρώσεις γίνονται με υπολογιστή) και για την πρεμιέρα της League Phase η Νάπολι ταξίδεψε μέχρι την Αγγλία για να αντιμετωπίσει μέσα στο Μάντσεστερ τη Σίτι.

Η συγκίνηση στην αναμέτρηση αυτή χτύπησε κόκκινο με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε μόλις λίγους μήνες μετά το τελευταίο του αντίο στους «πολίτες» να επιστρέφει και πάλι στο γήπεδο που έκανε πραγματικά όργια.

Λογικό και αναμενόμενο τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο χορτάρι γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ενώ οι φίλοι της Σίτι είχαν ετοιμάσει και ένα υπέροχο πανό που έγραφε «KING KEV» με τον ίδιο ντυμένο ως βασιλιά.

Δυστυχώς για τον ίδιο όμως, λόγω της απευθείας κόκκινης που δέχθηκε ο Ντι Λορέντζο, αναγκάστηκε να βγει αλλαγή στο 26ο λεπτό, για να περάσει στη θέση του ο Ολιβέιρα ώστε να καλυφθεί το κενό του Ιταλού.

🔙 𝗞𝗘𝗩𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗬𝗡𝗘 🇧🇪 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗧𝗜𝗛𝗔𝗗 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗥𝗦𝗘. ✨👑



