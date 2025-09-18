ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προειδοποίηση στην Τσέλσι από την PFA για Στέρλινγκ και Ντισασί

Η ένωση παικτών της Premier League (PFA) προειδοποιεί την Τσέλσι για την αποχώρηση των Ραχίμ Στέρλινγκ και Άξελ Ντισασί, σύμφωνα με το BBC.

Οι δύο παίκτες αποκλείστηκαν από την ομάδα και προπονούνται ξεχωριστά για αρκετές εβδομάδες. Οι 30χρονος Στέρλινγκ  και ο 27χρονος  Ντισασί  έχουν συμβόλαια μέχρι το 2027 και το 2029 αντίστοιχα, αλλά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν αυτό το καλοκαίρι, χωρίς όμως να βρουν νέο σύλλογο. 

Αποκλεισμένοι από την αποστολή για αγώνες του Champions League και προπονήσεις ομάδων, ο Άγγλος και ο Γάλλος πρέπει να έχουν καλές συνθήκες προπόνησης, όπως υπενθύμισε η PFA στη διοίκηση των «Μπλε».

Να σημειωθεί ότι η FIFA έχει αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με την απομόνωση παικτών από την ομάδα τους σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συνιστούν «καταχρηστική συμπεριφορά», η οποία μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε ένα άτομο να τερματίσει το συμβόλαιό του για «εύλογη αιτία».

Διαβαστε ακομη